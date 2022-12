Selvaggia Lucarelli accusa Chiara Ferragni: "Toh, come fa beneficenza"

03 dicembre 2022 a

Chiara Ferragni torna nel mirino di Selvaggia Lucarelli. La giornalista, giurata a Ballando con le stelle, ha attaccato la fashion blogger e moglie di Fedez dopo aver sentito la Ferragni che sui social lanciava una sorta di campagna di beneficenza - "Se volete comprare direttamente dal mio armadio alcuni dei pezzi che ho usato per dar loro una seconda vita, trovate il link qui. Parte del ricavato verrà donato a Casa Arcobaleno" - l'ha messa sotto accusa: "Nelle sue storie ci fa sapere che vende i suoi abiti e accessori di lusso più o meno tutte cose che le regalano". E sottolinea: "E parte del ricavato va in beneficenza, senza specificare quanta parte".

Al momento la diretta interessata non ha risposte alle obiezioni di Selvaggia Lucarelli, ma qualche giorno fa Chiara Ferragni ha sbottato contro chi non crede al fatto che lei si dedichi alle faccende domestiche, dopo aver raccontato che solitamente impiega mezz’ora al giorno per sistemare il disordine lasciato dai figli Leone e Vittoria. La fashion blogger italiana più famosa al mondo ha tuonato sui social: "Faccio questo e molto altro, perché ogni mamma anche quelle che non hanno un lavoro d’ufficio lavorano tutto il giorno per i propri figli, quindi shut up, cioè silenzio".