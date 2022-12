Ghisleri fa godere il governo-Meloni: "Cosa dicono i sondaggi"

04 dicembre 2022 a

Alessandra Ghisleri avverte Giorgia Meloni. Sulla Manovra del nuovo governo, "il Paese si spacca a metà". La sondaggista di Euromedia Research non nasconde i dubbi degli italiani e ricorda che il "grande sostegno" alla legge di Bilancio arriva "da parte dei sostenitori del centrodestra". Eppure - precisa a Rai News 24 - "il dato vero è che ci sono dubbi su quali siano stati i punti focali". Stando alle rilevazioni riportate dalla direttrice di Euromedia Research, gli italiani mostrano diverse priorità rispetto a quelle citate all'interno della Manovra.

Un esempio? L'estensione a 60 euro dei pagamenti minimi con il Pos e del tetto al contante "non è il punto di partenza che gli italiani si aspettavano", come tra l'altro "la legge sui rave". "La gente quando la intervistiamo ci chiede quali sono le prossime mosse del governo - prosegue -. Non riescono a prevedere" l'azione di governo. Perplessità anche sul reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia di Giuseppe Conte.

"Un punto - lo descrive - fondante dei suoi governi. Il reddito va a un nucleo ristretto di persone, per questo nei sondaggi la maggioranza di solito è contraria". Molti italiani, spiega Ghisleri, vorrebbero che i percettori svolgessero almeno i lavori socialmente utili. Un pensiero che li avvicina all'idea della Meloni, intenzionata ad abolirlo del tutto. "Siamo in Europa lo Stato con più giovani che non studiano e non lavorano, e in più abbiamo un tasso altissimo di giovani che non sono soddisfatti e lasciano l'impiego" per questo "è necessario riequilibrare il mondo del lavoro".