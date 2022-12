Lucia Annunziata, rivelazione su Conte: "Perché è arrivato a palazzo Chigi"

09 dicembre 2022 a

"Fu scelto perché sembrava un mite avvocato, poi si è rivelato una tigre coi denti in politica". Lucia Annunziata, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus su La7, ha parlato così del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Poi, alla domanda sul congresso del Pd, la giornalista e conduttrice di Mezz'ora in più ha risposto: "Bisognerebbe ricordare al Pd che il partito che attualmente Conte guida ha molto poco del Dna del M5s". E ancora: "I due grandi protagonisti occulti del Congresso sono Renzi e Conte, i due convitati di pietra".

"Chi vince? Bonaccini o Schlein?", le ha chiesto a un certo punto la conduttrice. E la Annunziata ha risposto: "Penso che alla fine la forza di Bonaccini dentro il partito riuscirà a sconfiggere il movimento d'opinione che sostiene la Schlein". Parlando della possibilità che il Pd, anche dopo il congresso, lasci lo scettro di capo dell'opposizione al leader grillino, la giornalista ha detto: "È possibile, anche perché Conte si sta muovendo molto bene".

Infine, sempre sul Congresso dem: "Penso che ci ricorderemo di questo Congresso come di un Congresso di transizione, che chiude una fase lunghissima, inclusi gli errori che sono stati fatti nei 10 anni in cui i dem sono rimasti ostinatamente al governo, anche se per spirito nazionale. Quello li ha sfiancati e fatto cambiare la loro natura".