Qatargate, Maria Giovanna Maglie distrugge il piddino: "Che faccia di..."

Un semplice "Che faccia di..." per sintetizzare l'intervista di Brando Benifei. Maria Giovanna Maglie commenta così le parole del capodelegazione del Partito democratico in Ue. Nel pieno dello scandalo Qatargate, con esponenti di sinistra accusati di corruzione, Benifei incolpa la destra. Proprio così. Intervistato da La Stampa, il dem si spinge a dire che se il Parlamento europeo rischia dei casi di corruzione è colpa della destra "che ha sempre bloccato norme più rigide" sul tema.

Insomma, nessuna parola, o quasi, di condanna ad Antonio Panzeri, ex europarlamentare dem poi passato ad Articolo Uno e finito in manette con l'accusa di aver preso soldi dal Qatar per influenzare il Parlamento Ue. Ma Benifei non si limita a questo. Poco più avanti rincara la dose puntando il dito contro gli avversari che "hanno un numero di persone inquisite e condannate veramente elevato, anche in Italia". E poco importa se i colleghi - a parole impegnati a difendere i diritti - prendevano denaro da paesi dove questi diritti non esistono.

E ancora: "Questa vicenda ci scandalizza, ci poniamo il problema di risolvere queste cose, mentre a destra non capisco quanto ad esempio è stata presa con serietà la vicenda dei 49 milioni della Lega o altre gravi vicende giudiziarie". Quanto basta a far pensare alla Maglie "che faccia di..." e a condividere un post dal titolo: "Anche questa volta #hastatoSalvini". Come a dire: alla fine, incolpano sempre il leader del Carroccio.