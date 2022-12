Selvaggia Lucarelli, polemica ridicola contro Santanchè: "Ecco il menù sovranista"

14 dicembre 2022 a

a

a

Basta che Daniela Santanchè dica che si augura che la gestione delle spiagge libere non finisca in mani straniere che a Selvaggia Lucarelli saltano i nervi. "Non dobbiamo aprire la strada alle multinazionali, non dobbiamo svendere il nostro patrimonio", ha detto infatti il ministro del Turismo a Confesercenti. "Se uno va a vedere le spiagge libere in posti anche meravigliosi ci sono i tossicodipendenti, rifiuti e nessuno che pensa a tenerle in ordine. Ecco, potremmo iniziare da lì", aggiunge la Santanchè: "Consegnare le spiagge alle multinazionali ci priverebbe delle nostre peculiarità, come il cibo o l’accoglienza. Pensate se non potessimo più mangiare i nostri spaghetti alle vongole o la nostra parmigiana di melanzane. Sono piatti che fanno parte della nostra identità, l’idea di perderli mi fa sentire male".

"Un pullman di tr***? Come Iva Zanicchi": l'ultimo sfregio di Selvaggia Lucarelli

Parole che hanno scatenato Selvaggia Lucarelli che in un post pubblicato su Twitter ha scritto: "Santanchè spaventata perché 'Spiagge libere alle multinazionali? Mi sentirei male a dire addio agli spaghetti alle vongole o alla nostra parmigiana di melanzane, cose che sono parte della nostra identità'. Accanto alla pasta alle vongole, ecco il menù sovranista del Twiga". Quindi pubblica l'elenco delle pietanze dello stabilimento che però ora non appartiene più anche alla Santanchè la quale dopo essere stata nominata ministro ha ceduto le quote al compagno e a Flavio Briatore. Nella foto postata dalla Lucarelli non c'è traccia della parmigiana ma piatti internazionali.