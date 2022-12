Pier Silvio Berlusconi e Toffanin? Impensabile: sorpresi così in pieno inverno

15 dicembre 2022 a

Anche d'inverno Pier Silvio Berlusconi non rinuncia allo sport. La sua più grande passione? Il sup. E a seguirlo c'è sempre la compagna, Silvia Toffanin. Sono loro i due protagonisti del settimanale Oggi che li ha immortalati. Qui l'amministratore delegato di Mediaset, oltre a salire sulla tavola, si fuma un sigaro. Stando a quanto riportato dal magazine sul mare la coppia ci è arrivata dall'accesso privato del loro castello, in affitto, tramite "una piattaforma a ridosso della scogliera su cui sorge il castello, hanno attraversato la baia e raggiunto Portofino".

Un'uscita, quella di Berlusconi e la conduttrice di Verissimo, durata quarantacinque minuti e dopo la quale i due hanno raggiunto i figli per andare alle giostre natalizie a Rapallo.Sempre al loro seguito le guardie del corpo. Una appostata con un binocolo a riva e un'altra a bordo di un motorino che li seguiva, così da poter intervenire prontamente.

Intanto la Toffanin non intrattiene solo il pubblico dello storico programma da lei condotto. Settimane fa il noto volto di Canale 5 ha sorpreso i telespettatori presentandosi a Caduta Libera e sfidando un suo stesso ospite, Tiziano Ferro. Ad avere la meglio? Proprio la Toffanin, che però non è riuscita a vincere il bottino finale.