Tommaso Cerno, frecciata a sorpresa: "Il Pos è un problema reale"

19 dicembre 2022 a

a

a

"Il governo ha fatto un errore enorme a gestire il Pos buttando lì il 'si stava meglio quando si stava peggio'": Tommaso Cerno lo ha detto in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Il direttore de L'Identità, in particolare, ha spiegato: "Il Pos pone un problema reale, quello del pagamento digitale, che è una mutazione del mondo che porta con sé insidie e problemi". Secondo lui, infatti, "tornare indietro sul contante è folle e riguarda molto poco anche i commercianti, vanno poste le questioni reali. Il pericolo del pagamento digitale libero e inconsapevole porta con sé le commissioni, che saranno anche in linea con gli altri Paesi, ma comunque implicano che in un pagamento al 100% digitale noi la roba la paghiamo di più di quello che c'è scritto".

"Premier sotto copertura. chi è davvero Meloni": Di Battista, fango e delirio | Guarda

Cerno, poi, ha aggiunto: "Avere un telefonino in mano da quando si ha 18 anni comporta una serie di spese che arrivano da sole per azioni che noi compiamo su cui non c'è nessuna protezione, se non la totale consapevolezza di sé. Io penso che un governo dovrebbe dire: 'visto che il pagamento digitale sarà il futuro, noi dobbiamo costruire un sistema di tutela per cui chi paga digitalmente ha un vantaggio, non uno svantaggio, economico e di comprensione dei costi di cui si assume l'onere'".

L'intervento di Tommaso Cerno a L'Aria che tira

"Errore mio, mi assumo la responsabilità": manovra, Giorgetti clamoroso

Il suggerimento del giornalista all'esecutivo, insomma, è questo: "Il governo dovrebbe prendere il tema del denaro in più, che si paga utilizzando il digitale, per porre una questione in prospettiva futura di tutela e vantaggio all'esercente e a chi compra rispetto a enti terzi".