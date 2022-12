Fulvio Abbate sbrocca con Concita & Co: "Per quale ca*** di motivo?"

19 dicembre 2022 a

"Tutte con tacco 12 nonostante il tavolo. Per quale caz*o di motivo?": Fulvio Abbate si è scagliato contro Annalisa Cuzzocrea, Marianna Aprile e Concita De Gregorio, postando una loro foto nello studio di In Onda su La7. Lo ha fatto su Twitter, dove subito dopo ha aggiunto: "Viene anche da domandarsi se il tacco 12 non debba essere accompagnato da questo profumo". A corredo la foto di un finto profumo con su scritto: "Eau de moi parfum, Serra&Fonseca", e poi "Profumo di Michele Serra".

Poche ora fa, poi, lo scrittore ha precisato: "Ho inutilmente provato a spiegare che il tacco 12 delle giornaliste sotto il tavolo di In Onda è la vittoria del pervasivo banale sistema glamour della moda. Ho colto difficoltà cognitive rispetto alla mia riflessione. Femminismo da 'Sex and the city'". Tra i commenti al tweet al veleno di Abbate c'è anche quello di Nathania Zevi, giornalista e moglie di David Parenzo.

"Ah giusto, se parlano e si confrontano devono mettere le scarpe basse. Se sfilano, ballano o si spogliano scarpe da donna, meglio ancora se tacco 12. All right", ha commentato la Zevi. Che poi ha aggiunto: "Tacco e personalità non sono in antitesi. Ottimi entrambi, anche abbinati, per parlare di politica ma anche per ballare. È quando sento contrapporre tacco e personalità che invece mi viene la cefalea muscolo tensiva, e allora si che va chiamato il fisioterapista".