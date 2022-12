L'aria che tira, rissa Caprarica-Mollicone: "Fa ridere", "Si documenti"

21 dicembre 2022 a

Volano stracci a L'Aria Che Tira, dove Antonio Caprarica accusa la destra al governo di utilizzare un linguaggio sbagliato. Il giornalista - ospite nella puntata di martedì 20 dicembre su La7 - parla di "una polemica costante di carattere demagogico. Vi siete scordati il sottosegretario che se la prende con la Banca d'Italia?". Poi ecco che tira in ballo Giorgia Meloni: "La premier come la Thatcher? Niente affatto, mi viene da sorridere. La Thatcher ha fatto ciò che ha promesso, mentre la Meloni per fortuna sta facendo tutto il contrario di quanto promesso in campagna elettorale. Non c'è nessun disegno riformatore, è una tragedia". A rispondere ci pensa Federico Mollicone.

L'esponente di Fratelli d'Italia, in collegamento con Myrta Merlino, di fronte a certe critiche non resta a guardare: "Questo lo pensa lei ed è legittimo, ma si documenti". "Anche lei, studiare fa bene e anche viaggiare", replica stizzito Caprarica. Ma non finisce qui, perché Mollicone invita l'interlocutore a fare lo stesso, chiedendo di "non dare sentenze". Poco prima è stata la stessa conduttrice a bacchettare Caprarica. Quest'ultimo ha parlato di una destra che guarda "al passato, la nostalgia".

"Questa passione per l'antico - ha proseguito - si accoppia a questa costante esaltazione della parola Nazione che va benissimo è una parola molto bella, molto nobile però il punto fondamentale è che noi viviamo in un tempo in cui le nazioni devono imparare a vivere in un organismo molto più vasto che è l'Europa. Così come la sottolineatura costante 'è una vittoria italiana'. Questi echi di 'Italia first' sono totalmente inappropriati. Il governo di destra sbaglia". Da qui l'osservazione della Merlino: "D'altra parte se non la fa un governo di destra chi lo deve fare?".