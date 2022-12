Luigi Di Maio "ex" politico? È guerriglia: l'assurdo caso-Wikipedia

22 dicembre 2022 a

Luigi Di Maio "politico" o "ex politico"? È questo il dilemma, o meglio lo scontro, che affligge Wikipedia. Qui da giorni va in scena un vero e proprio dibattito tra gli utenti che modificano le voci dell'enciclopedia online gratuita. Tra questi c'è chi lo definisce "ex" e chi no, ma anche chi lo sogna inviato Ue nel Golfo Persico. Con o senza la dicitura "ex" il curriculum di Di Maio è lungo: deputato, vicepresidente della Camera, capo politico del Movimento 5 Stelle, vicepremier, ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico, degli Affari esteri.

Poi il buio: l'ex titolare della Farnesina si è presentato alle elezioni del 25 settembre come segretario nazionale di Impegno civico. Risultato? È stato messo alle porte. Niente parlamento per lui. L'unico a essere eletto è stato Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico. Da quel giorno Di Maio preferisce il silenzio, social compresi. Ed ecco che un mese dopo, il 22 ottobre, l'ex Cinque Stelle fa le valigie anche da Impegno civico e rassegna le dimissioni.

L'indomani i biografi del web modificano la sua pagina: Luigi Di Maio è "un ex politico italiano". Lo stesso giorno qualcuno cancella e riscrive "disoccupato e percettore del reddito di cittadinanza". Sberleffi di internet che subito vengono eliminati per ridare spazio alla descrizione precedente. Ma ad oggi la battaglia continua: "ex" o "non ex"? L'unica certezza è che Di Maio è nato ad Avellino il 6 luglio 1986, il resto - poltrona come inviato speciale Ue inclusa - è tutto in divenire.