Meloni, c'è il re di Giordania e la camicia è stropicciata? Slaccia la giacca e...

21 dicembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni sempre impeccabile. Nonostante le critiche da sinistra, la premier non intende rinunciare al suo formale ed elegantissimo look. E così anche gli imprevisti sono presto risolti. È accaduto a Palazzo Chigi, dove la leader di Fratelli d'Italia ha dovuto fare i conti con la camicia stropicciata. Un contrattempo a pochi minuti dall'arrivo di Abdullah II, re di Giordania in visita ufficiale.

"Eravamo in cinque". Striscia, agguato alla Meloni: come la sorprendono

A immortalare il siparietto è l'account Instagram del settimanale Chi, dove si legge: "In ritardo sulla tabella di marcia del protocollo, il primo ministro ha cambiato la camicetta di seta al volo e, senza passare davanti allo specchio, è volata in sala da pranzo per dare un'occhiata veloce alle tavole prima dell’arrivo del suo ospite". E ancora: "Dopo essersi accorta, riflettendosi negli specchi, che la sua camicetta era evidentemente stropicciata, ha chiesto alle signore impegnate a stirare le tovaglie, di darle una ripassata con il vapore dei loro ferri da stiro. Giusto il tempo di aprire la sua giacca Armani sotto gli occhi stupiti delle governanti et voilà".

"Misure rozze". Fornero sputa odio sulla Meloni? Toh che caso, cosa "scorda"

Da qui la descrizione: "Questo sì che si chiama spirito pratico". Ma se molti apprezzano il simpatico retroscena, altri lo definiscono un modo per aumentare il consenso. Tra le altre cose, infatti, viene contestato al presidente del Consiglio il continuo sguardo verso la telecamera.