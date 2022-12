Severgnini, schiaffo ai comuni mortali: "15mila euro al mese? Non sei ricco"

21 dicembre 2022 a

a

a

Il Qatargate infiamma il dibattito da Lilli Gruber durante l'ultima puntata di Otto e mezzo su La7. In studio ci sono Bersani e Beppe Severgnini, firma del Corriere della Sera. "È impressionante quello che è successo", osserva Severgnini, che parla di "fatto molto italiano". Quindi cerca di tirare in ballo anche il centrodestra: “La sinistra ha commesso peccati che negli ultimi vent’anni ha commesso un po’ di più la destra”.

"Nuovo scontro sociale": Lucia Annunziata soffia sul fuoco della rivolta

Poi il giornalista si rivolge a Bersani e chiede: "Ma cosa scatta nella testa di un uomo che ha un ottimo stipendio, un’ottima posizione, una bella vita? Io ho il sospetto che a un certo punto a un uomo politico venga quasi una sorta di strana invidia. Firma la legge per gli appalti per una persona che il mese dopo va in giro con il Porsche Cayenne, mentre lui va in giro con la Panda Cross”. Quindi pronuncia una frase che scatena la polemica sui social: “Quindicimila euro al mese sono molti ma non è che diventi proprio ricco. Per questo scatta una specie di strana invidia. Altrimenti non si spiega”.

"Ce lo chiede il Qatar". Senaldi maciulla il Pd con una frase

"Ma in che mondo vive Severgnini?",si legge su Twitter. "Severgnini dichiarava che chi guadagna 15000€ al mese non è ricco. Io mi domando quando noi morti di fame ci stuferemo di farci percul*** ", "Lo dice a tutti quegli italiani che non arrivano alla fine del mese, vero?", "Se uno che guadagna 15 mila euro al mese non è ricco chi prende 600 euro di pensione cosa è? E i ragazzi cui offrono 300 euro al mese?".