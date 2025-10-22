DiMartedì, Bersani contro Meloni: "Non penso...", l'ultimo delirio

Ad Amsterdam, nell’ultimo weekend, si è tenuto l’annuale Congresso europeo dei progressisti e sul palco è salita Elly Schlein, che non ha mancato di fare i suoi soliti attacchi a Giorgia Meloni. Il duello, ormai, è senza esclusione di colpi.

La segretaria dem sbotta: “Il punto è che l'estrema destra quando è al governo non provvede ai bisogni primari della nostra gente. È piuttosto chiaro cosa stanno facendo: propaganda ogni giorno. Quello che stanno facendo è alimentare un clima di divisione polarizzazione e odio. E noi ne paghiamo le conseguenze ogni giorno. La settimana scorsa a Firenze, il primo ministro del mio Paese ha detto che le opposizioni sono peggio dei terroristi”. Quindi, parlando dell’attentato dinamitardo occorso ai danni del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, la Schlein ha dato l’affondo finale: “La libertà di parola e la democrazia sono a rischio quando la destra governa”. Di questo intervento chiede conto Giovanni Floris ad Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano e lui si dimostra non affatto contento del livello di comunicazione politica che c’è adesso in Italia.