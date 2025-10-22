Libero logo
DiMartedì, Bersani contro Meloni: "Non penso...", l'ultimo delirio

di Roberto Tortoramercoledì 22 ottobre 2025
DiMartedì, Bersani contro Meloni: "Non penso...", l'ultimo delirio

2' di lettura

Ad Amsterdam, nell’ultimo weekend, si è tenuto l’annuale Congresso europeo dei progressisti e sul palco è salita Elly Schlein, che non ha mancato di fare i suoi soliti attacchi a Giorgia Meloni. Il duello, ormai, è senza esclusione di colpi.

La segretaria dem sbotta: “Il punto è che l'estrema destra quando è al governo non provvede ai bisogni primari della nostra gente. È piuttosto chiaro cosa stanno facendo: propaganda ogni giorno. Quello che stanno facendo è alimentare un clima di divisione polarizzazione e odio. E noi ne paghiamo le conseguenze ogni giorno. La settimana scorsa a Firenze, il primo ministro del mio Paese ha detto che le opposizioni sono peggio dei terroristi”. Quindi, parlando dell’attentato dinamitardo occorso ai danni del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, la Schlein ha dato l’affondo finale: “La libertà di parola e la democrazia sono a rischio quando la destra governa”. Di questo intervento chiede conto Giovanni Floris ad Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano e lui si dimostra non affatto contento del livello di comunicazione politica che c’è adesso in Italia.

Padellaro dice: "Stiamo importando la peggiore comunicazione trumpiana, che tende a colpire l'avversario, a fomentare la propria tifoseria, perché si sta riducendo la fascia di quelli che vanno a votare. Se ci fosse la possibilità di attingere voti in più, forse non avremmo questo linguaggio. Oggi c’è questa necessità". 

Bersani contro Meloni, guarda qui il video di DiMartedì su La7

Decisamente più allineato l’ex-segretario del Partito Democratico, Pier Luigi Bersani, che sostiene: "Nel mondo la nuova destra sta incrinando, deformando le democrazie liberali. Dicono che la Meloni non sia Trump né Orban, ma non penso. La Meloni usa un dosaggio diverso, ma gli ingredienti sono gli stessi”.

Il botta e risposta tra Meloni e Schelin, poi, è proseguito sui social. La premier ha stigmatizzato il comportamento della dem: “vai in giro per il mondo a diffondere falsità e a gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e da leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare”. La Schlein ha controreplicato: “Basta vittimismo perché gli italiani non se ne fanno niente. Lei può andare alle Nazioni Unite ad attaccare le opposizioni davanti a tutto il mondo, può andare sul palco di Firenze a dire che le opposizioni sono peggio dei terroristi, ma le opposizioni devono stare mute, zitte e buone, dire che va tutto bene”.

