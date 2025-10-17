Attentato a Ranucci, il sospetto di Saviano: "Cosa significa la polvere nera"

"Anche se è troppo presto, quando ho visto la polvere nera come è stata usata e sul litorale laziale le organizzazioni da tempo lo stanno facendo - ha detto Saviano -. Però questo non significa ... cioè le organizzazioni criminali in quel territorio lo hanno già fatto. Tra l'altro con l'auto di una guardia giurata. Infatti sembrerebbe lo stesso metodo, ma ripeto: è tutto ancora troppo presto. Quello che c'è da dire è che un attentato del genere e ribadisco, l'attenzione che ha Sigfrido, dovrebbe intimorire chi l'ha fatto. E invece lo sanno che a brevissimo torna lo stesso meccanismo perché è come se lo avessimo accettato. Se tu prendi posizione, devi pagare la posizione".

