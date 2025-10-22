Fabio Capello su Conte: "Non l'ho mai visto così", scoppia il caso

Fabio Capello è rimasto sorpreso e deluso dalla clamorosa sconfitta del Napoli contro il Psv, un 6-2 che ha lasciato il segno non solo nel risultato ma soprattutto nell’atteggiamento della squadra. L’ex tecnico, oggi opinionista Sky, ha parlato senza giri di parole: “Avevano iniziato anche abbastanza bene, in vantaggio, e poi sono stati sommersi dal dinamismo degli olandesi. Un Napoli senza ritmo, non aggrediva, non partecipava alla fase difensiva. Un Napoli senza cuore”.

Ciò che ha colpito di più Capello, oltre alla prestazione opaca degli azzurri, è stato il comportamento di Antonio Conte in panchina, apparso insolitamente spento: “Non avrei mai pensato di vedere un Napoli allenato da un tecnico determinato come Conte così mogio fin dall’inizio — le parole dell’ex tecnico di Roma, Juve e Milan — Mi è sembrato strano non vederlo vivo e attento come sempre”.