La Procura indaga sul fermo della Flotilla

Il team legale della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla chiana e la Procura di Roma risponde. Sono state infatti aperte le indagini «sugli attacchi dei droni, gli arresti illegittimi», i maltrattamenti e gli abusi subiti dagli attivisti» delle diverse imbarcazioni che erano dirette a Gaza prima di essere state bloccate dalla marina israeliana. Le indagini avviate nella Capitale sono contro ignoti e affidate ai pubblici ministeri Lucia Lotti e Stefano Opilio a seguito delle denunce presentate nelle settimane scorse su mandato di 36 attivisti che avevano partecipato alla missione politica (altro che spirito umanitario...), alle quali si è aggiunta sabato quella di Tony La Piccirella.

I reati configurati? «Dal tentato omicidio al naufragio, agli atti di pirateria e contro la sicurezza marittima, al sequestro di persona, fino ai maltrattamenti e alla tortura», si legge nel comunicato degli avvocati dei pro-Pal. Che esultano perché il via alle indagini rappresenta «un primo traguardo per accertare le responsabilità degli attacchi e degli abusi da parte di Israele contro la missione umanitaria e pacifica della Flotilla».