Vauro, vignetta al veleno sulla Meloni: "Lacrime e fumo"

L’ultima vignetta di Vauro in prima pagina sul Fatto Quotidiano ha come protagonista Giorgia Meloni. “Lacrime per le leggi razziali. Fumo negli occhi?”, è il testo che accompagna l’immagine della presidente del Consiglio commossa. Il riferimento è alla cerimonia per la festa Hannukkah, che si è svolta al museo ebraico di Roma.

“Penso che sia estremamente prezioso ricordare che senza quello che ci definisce - ha dichiarato in quell’occasione la Meloni - e che dà profondità alle nostre esistenze, non possiamo avere né la forza né la consapevolezza né le ragioni giuste per affrontare adeguatamente le sfide. Il popolo ebraico l'ha sempre saputo, più di tanti altri e questa è la ragione per cui la sua identità e le sue tradizioni sono ancora così vive ed è stata proprio questa capacità che ha reso il popolo ebraico così resiliente, pur avendo attraversato tante difficoltà atrocità, compresa l'ignominia della leggi razziali, per quello che ci riguarda".

"Altro grande insegnamento - ha aggiunto la premier - è che l'identità non è escludente: il fatto di essere fieri delle nostre tradizioni non ci impedisce di contaminare e contaminarci. Questa è l'altra grande forza che voi rappresentate, perché siete parte fondamentale dell'identità anche italiana. Il vostro valore aggiunto - ha chiosato la Meloni - è diventato parte di quello che tutti siamo".