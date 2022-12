Emma D'Aquino, sconcerto a Natale: chi becca sul Lungotevere

26 dicembre 2022 a

Ecco un bel gruppo di cinghiali che cammina nel centro di Roma. Il video è stato pubblicato sul suo profilo Twitter dalla giornalista della Rai Emma D'Aquino che documenta così la passeggiata degli animali nel cuore della capitale. I cinghiali, sul marciapiede, camminano all'altezza del carcere di Regina Coeli, non lontano da Trastevere e dal Vaticano. "Per poco non mi sono schiantata contro i cinghiali a passeggio sul Lungotevere a Roma", ha scritto la giornalista nel post.

Luca Bottura le ha quindi risposto ironico: "La prossima volta portati una doppietta, così il pranzo di Natale è assicurato. Auguri". Il riferimento è alla polemica sull’abbattimento dei cinghiali nelle città. La discussione in Commissione è iniziata da una proposta di modifica a prima firma del capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, che riguarda l’autorizzazione alla caccia della fauna selvatica anche nelle aree urbane. La maggioranza si è spesa a favore del provvedimento, sostenendo sia necessario, mentre le opposizioni, in testa Avs, hanno paventato i rischi per la sicurezza legati allo sdoganamento dell’attività venatoria nelle città. Così il testo, prima accantonato, è sbucato come ultimo emendamento da votare in Commissione alle 6.30 di mattina prima del mandato ai relatori ed ha ottenuto l’ok tra le polemiche.