Ilaria D'Amico massacrata: "Tentativo miseramente fallito"

Renato Franco, in un articolo su Il Corriere della Sera, dà le pagelle ai programmi televisivi andati in onda quest'anno e boccia categoricamente il programma di Ilaria D'Amico, Che c'è di nuovo, in onda su Rai due. Che si becca un "Cinque". "Su Rete4 il talk populista di Del Debbio, su La7 il talk socialista di Formigli, su Rai2 il talk né carne né pesce di Ilaria D’Amico", scrive il giornalista. "La seconda rete ormai da anni cerca di trovare al giovedì un talk 'alla Santoro' dopo averlo cacciato. Ma ogni tentativo è miseramente fallito. Come questo 'Che c’è di nuovo' che galleggia nell’anonimato: ascolti bassi e nessuna traccia nel dibattito pubblico".

"Perché Ilaria D'Amico non funziona in Rai": la scottante verità di Maurizio Costanzo

Il programma però difficilmente sarà chiuso, perché, come ha rivelato qualche tempo fa su Dagospia Giuseppe Candela: "A Viale Mazzini gira voce che la giornalista avrebbe ottenuto, grazie anche al suo manager Beppe Caschetto, un contratto biennale che prevederebbe, come già rivelato da Dagospia, un cachet a puntata di 13 mila euro. Se il talk dovesse essere chiuso, lei resterebbe in forza all'azienda. Da ricollocare o, nel caso peggiore, con una parte del contratto da saldare anche senza impegni". Due buone ragioni, per la Rai e per la D'Amico, per andare avanti.