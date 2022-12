Sondaggio-Ghisleri, dove chiude l'anno Giorgia Meloni

26 dicembre 2022 a

Gli italiani sono fiduciosi. Anche se la maggior parte, il 55,9 per cento, teme il futuro, una bella fetta, il 29,2, è ottimista. Questo valore - commenta Alessandra Ghisleri - "appare sorprendente perché si tratta dei migliori dati registrati dal gennaio di quest'anno". La sondaggista e direttrice di Euromedia Research, infatti, racconta che lo stesso 2022 "si è rivelato migliore rispetto al 2020 e peggiore rispetto alle aspettative del 2021". Osservazioni che fanno credere siamo tornati alla situazione pre-Covid.

Il motivo? Giorgia Meloni. Per la Ghisleri, con l'arrivo a Palazzo Chigi di un nuovo personaggio, anche gli italiani nutrono nuove attese. Non a caso - si legge su La Stampa - il nostro presidente del Consiglio chiude l'anno con un buon indice di fiducia del 39,9 per cento, più o meno al pari con il medesimo indicatore rilevato per il suo governo: 39,2.

Eppure, nonostante il dato tutt'altro che esiguo, il confronto con il 2021 mostra una differenza di poco più di 15 punti percentuali a favore dell'ex premier Mario Draghi (dicembre 2021: 55,8) e 10 punti percentuali per il suo governo (dato dicembre 2021: 48,7). Peccato però che dalla parte della leader di Fratelli d'Italia ci sia un aspetto da non trascurare: quello della Meloni è un esecutivo eletto e non una larga maggioranza di unità nazionale per sovraintendere l'emergenza come quella dell'ex numero uno della Bce. "Infatti - conclude -, nell'analisi della composizione del valore espresso, il centrodestra appare compatto nei suoi confronti, mentre il resto dell'elettorato mostra di non gradire l'operato o di non riporre fiducia in lei e nel suo esecutivo".