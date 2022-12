Sondaggio Ghisleri: Meloni vola, il Cav gode, chi scivola verso il baratro

16 dicembre 2022 a

Altra puntata di Porta a Porta, altro sondaggio. Nella puntata di giovedì 15 dicembre, la trasmissione di Rai1 condotta da Bruno Vespa snocciola i numeri di Euromedia Research. L'istituto di Alessandra Ghisleri certifica la vittoria del centrodestra. Giorgia Meloni, con il suo Fratelli d’Italia, si conferma al primo posto. La Ghisleri dà infatti FdI al 28.6 per cento con in piccolo incremento rispetto al 16 novembre dello 0.1 per cento. Segue, come previsto, il Movimento 5 Stelle.

La forza politica di Giuseppe Conte si attesta al 17.2 per cento (+ 0.7). Terzo posto per il Partito Democratico che crolla al 15.8 (- 1.6 per cento). L'ennesima batosta dopo la sconfitta del 25 settembre. Leggera flessione anche per la Lega. Il Carroccio raggiunge il 9.7 per cento perdendo però lo 0.5. Poco più dietro Azione-Italia Viva, stabile all’8.5 per cento. Dietro troviamo ancora una volta Forza Italia al 7.8 per cento (+ 1.7). E ancora, Alleanza Verdi e Sinistra che scende al 2.6 (- 0.7 per cento), Italexit al 2.5 (+ 0.1).

Infine +Europa stabile al 2.4, Noi Moderati-Udc allo 0.6 (+ 0.1 per cento) e Impegno Civico-Centro Democratico allo 0.5 (+ 0.2). In sostanza la coalizione di governo (FdI + Lega + FI + Noi Moderarti - Udc) si attesterebbe quindi al 46.7, mentre il Centrosinistra (formato da Pd + Alleanza Verdi e Sinistra + PiùEuropa + Impegno Civico - Centro Democratico) si fermerebbe al 21.3. Insomma, la destra doppia la sinistra.