Sondaggio Ghisleri, i ministri più amati: vince Crosetto. E dietro di lui...

In linea generale il governo Meloni piace. A confermarlo Alessandra Ghisleri. La sondaggista di Euromedia Research fa un bilancio di fine anno, dopo quasi poco più di due mesi dall'insediamento del nuovo esecutivo. Ad avere la meglio, però, chi non è certo una novità: il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, capo dello Stato per la seconda volta, guadagna il 58,2 per cento di gradimento. È lui ad aggiudicarsi il primo posto. Seguono poi Guido Crosetto, ministro della Difesa, che ottiene il 43,6 per cento, e Carlo Nordio. Il titolare della Giustizia raggiunge il 42,5 per cento di preferenze. Poco dopo ecco Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, invece, arriva al 40,1 per cento.

Dalla rilevazione sulle colonne de La Stampa, la Ghisleri fa il nome di Antonio Tajani, titolare degli Affari esteri e cooperazione internazionale. L'esponente di Forza Italia raggiunge il 36,7 per cento. Poi c'è Maria Elisabetta Alberti Casellati (Riforme istituzionali e semplificazione normativa, 36,1). Matteo Salvini, giudicato dagli italiani non come leader ma come ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, raccoglie il 31,8 per cento davanti a Francesco Lollobrigida.

Il ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e Foreste, vanta un 29,5 per cento di preferenze. Spunta in seguito Daniela Santanché (Turismo, 28,3), Anna Maria Bernini (Università e ricerca, 27,6) e Roberto Calderoli (Affari regionali e autonomie, 26,4). Chiudono la classifica Giuseppe Valditara (Istruzione e merito, 17,8), Eugenia Maria Roccella (Famiglia, natalità e pari opportunità, 17,7) e Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e sicurezza energetica, 17,3). Numeri comunque positivi per il governo che può iniziare la pausa natalizia tirando un sospiro di sollievo.