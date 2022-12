Controcorrente, Sgarbi elogia Meloni: "Donna determinata, è riuscita a..."

29 dicembre 2022 a

"Una donna determinata è riuscita a non far rimpiangere Draghi": Vittorio Sgarbi, ospite di Controcorrente su Rete 4, ha parlato così di Giorgia Meloni, che oggi si è intrattenuta con la stampa per la tradizionale conferenza di fine anno. Allo stesso tempo è stata varata la Legge di Bilancio del governo. A tal proposito, sempre riferendosi al presidente del Consiglio, il sottosegretario alla Cultura ha aggiunto: "È riuscita a portare a compimento l'opera di questo statista".

Sgarbi ha ricordato che "certamente le posizioni" di Meloni e Draghi "erano lontane": "Quello della Meloni era l'unico partito all'opposizione ma ha capito fino in fondo che l'Europa aveva delle strettoie da cui non si poteva uscire. E lo ha fatto anche mantenendo fede ad alcuni principi, come la critica contro il reddito di cittadinanza, un elemento più etico che politico, su cui però ha mantenuto ferma la sua posizione".

Nel corso della conferenza, tra l'altro, la Meloni ha rivelato che la vita politica per lei sarà solo una parentesi: "Considero sempre che un giorno tornerò alla professione di giornalista. Ho sempre pensato che la politica dovesse essere un passaggio transitorio nella vita di ciascuno di noi e che un giorno tornerò alla mia professione. Da iscritta all'albo dei giornalisti, guardo sempre con un occhio di favore a quella che è anche la mia professione ma che è soprattutto una professione fondamentale in un ordinamento democratico com'è il nostro, guardando alla responsabilità che si porta dietro ma con condizioni di libertà, di stabilità e salariali adeguate".