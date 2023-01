Papa Ratzinger è morto? E Bergoglio si “tocca": la vignetta di Vauro

01 gennaio 2023 a

Per una volta Vauro ci ha risparmiato la propaganda filo-putiniana con le sue vignette disegnate per il Fatto Quotidiano. Stavolta ha deciso di mettersi a lavoro per la morte del Papa Emerito Benedetto XVI. Sui social ha infatti pubblicato una vignetta che raffigura Bergoglio mentre si “tocca” all’annuncio della morte del Pontefice: “Ehi non guardate me… è l’altro!”.

Una vignetta che ha strappato un sorriso ai seguaci di Vauro, ma che ha fatto anche discutere: c’è chi l’ha ritenuta inappropriata e irrispettosa. Alla fine è pur sempre satira: di certo una vignetta del genere è meno offensiva di Volodymyr Zelensky raffigurato come un cane che torna a casa con i missili americani in bocca. Quella non è satira ma propaganda, dato che le vignette "pungenti" sul presidente ucraino si sprecano, a differenza di quelle su Vladimir Putin. Evidentemente a Vauro ogni tanto “sfugge” il fatto che la guerra sia stata causata dalla scellerata invasione russa in Ucraina e non dalla Nato che tanto è odiata da lui e dai compari del Fatto Quotidiano. D'altronde non è un mistero che le ideologie affuschino le menti e facciano perdere di vista il vero punto delle questioni...