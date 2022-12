Volodymyr Zelensky, un cane al servizio di Biden: lo sfregio di Vauro

24 dicembre 2022 a

Fieramente contro gli Stati Uniti, l'Occidente e l'Atlantismo. E la fierezza ovviamente è tutta sua. Si parla di Vauro Senesi, il vignettista comunista che da che guerra in Ucraina fu cavalca posizione ambigue - eufemismo -, puntando il dito più che contro la Russia e Vladimir Putin contro Washington e il blocco Occidentale. E, sulla base di questi presupposti, ovviamente la sua matita è sempre affilata e avvelenata contro Volodymyr Zelensky, il premier ucraino.

E come spesso accade nelle sue vignette, ecco che Vauro esagera. Nel mirino c'è proprio Zelensky, fresco del suo primo viaggio fuori dall'Ucraina da che è iniziato il conflitto: il premier ucraino è stato infatti in visita negli Usa, a Washington, ricevuto alla Casa Bianca da Joe Biden. Un incontro con cui ha anche ottenuto la fornitura di missili Patriot da parte degli Stati Uniti.

Ed ecco che Vauro offre la sua personalissima interpretazione di quanto accaduto, il tutto con una vignetta che sta sollevando un polverone di polemiche. "Back from Usa", il titolo del disegno rilanciato sui social. E nell'immagine ecco Zelensky ritratto come un cangolino con la faccia triste, cagnolino che tiene in bocca proprio i missili Patriot. In calce, la scritta: "Torna a casa Zelassie!", che fa il verso al celebre "Torna a casa Lassie". Insomma, Zelensky come un cagnolino al servizio degli Stati Uniti e di Joe Biden. Non il massimo...