Totti, dove hanno venduto i suoi Rolex: la foto-bomba di Dagospia

Non c’è pace per Francesco Totti, che dopo la fine del matrimonio di Ilary Blasi è particolarmente attenzionato a livello mediatico, in maniera del tutto diversa rispetto a quando era il capitano della Roma. A tenere banco adesso sono le “notti sfrenate” che in passato Totti sembra aver trascorso al Casinò di Montecarlo. La segnalazione di Bankitalia sul giro di assegni svela una passione sconosciuta o quasi dell’ex calciatore per il gioco d’azzardo.

Totti e le voci sul gioco? Colpo di scena: Striscia aveva previsto tutto...

A insospettire gli investigatori sono stati alcuni bonifici, ma si esclude che si possa trattare di riciclaggio: in attesa di capire bene di cosa si tratta, qualcuno avanza il sospetto che ci sia lo zampino di Ilary Blasi dietro la fuga di notizie che ha fatto sì che Totti finisse nuovamente nell’occhio del ciclone. Dagospia è andato oltre l’alert di Bankitalia con un paio di “flash” alla sua maniera. “Nell’estate 2020 - si legge sul sito di D’Agostino - un gioielliere di Montecarlo vendeva i Rolex d’acciaio griffati Totti a 15mila euro: si trattava di due orologi, uno con un numero 10 nel cinturino e nel retro della cassa, dove era stata incisa anche una data, 9 dicembre 2013”.

Dagospia si è interrogato su questa data, scoprendo che è collegata a un evento in particolare: “Ci fu la festa di Natale della Roma. E Pallotta, che il giorno prima aveva richiamato bonariamente Totti (‘che fai, non mi saluti?’), regalò un Rolex al Pupone e a tutti i calciatori della Roma”.