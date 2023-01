Cacciari distrugge Schlein e Bonaccini: "Oltre a sovranisti cattivi..."

09 gennaio 2023 a

"Un dramma senza contenuti": Massimo Cacciari parla così del congresso del Pd, spegnendo così ogni entusiasmo. "Non ci si può appassionare - ha detto in un'intervista al Fatto Quotidiano -. Credo di condividere questo pensiero con la quasi totalità degli italiani”. Secondo il filosofo, mancano "programmi definiti e grandi personalità che sappiano interpretarli". Quelli che ci sono non sarebbero in grado di portare nessuna novità, a suo parere: "Anche il programma della persona di cui ho più stima, Gianni Cuperlo, è in gran parte quello che presentò Zingaretti tre anni fa, poi perduto nel vuoto totale".

Sui due candidati alla segreteria più forti, Schlein e Bonaccini, ha detto: "Sono della stessa Regione, della stessa istituzione e addirittura l’una è stata scelta dall’altro come sua più prossima collaboratrice. Dico io, ma se vi siete messi a lavorare insieme in Regione – nella fort apache del Pd, che ormai è asserragliato tra Modena, Reggio e Bologna – sarete abbastanza d’accordo tra di voi o no?". A suo dire, non si salverebbe nulla: "Non si discute di linea politica, né di cultura politica. Qual è la prospettiva italiana in Europa, quale Europa vogliono Schlein e Bonaccini, oltre a dire che sovranisti e populisti sono cattivi?".

Infine, parlando di Giorgia Meloni e dell'ampio consenso di cui ancora gode, ha detto: "È una persona che ci sa fare: dal punto di vista comunicativo e di immagine è molto meglio di chi l'ha preceduta, e questo conta. Secondo: gli italiani ormai hanno capito tutti che dal punto di vista economico e finanziario i binari sono quelli: si può scegliere una velocità o un vagone diverso, ma la strada non si cambia".