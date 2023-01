Eveline Dellai, la regina dell'hard: "Cosa mi ha scritto il premier"

09 gennaio 2023 a

Anche a Zona Bianca c'è una parentesi piccante, sul finire del programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Ormai, infatti, è consuetudine nei talk-show: sul finir di trasmissione vengono affrontati temi piccanti, temi che insomma non possono essere proposti in fascia protetta. Circostanza su cui Non è l'Arena, prima degli altri, ha fatto scuola.

E così ecco che nella puntata di domenica 8 gennaio, a Zona Bianca si parla di erotismo e film hard. Ospite in studio ecco Eveline Dellai, attrice a luci rosse trentina di cui si parlò moltissimo nell'estate del 2020. Infatti ai tempi rivelò che molti politici le avevano scritto. E lei confessò: "A me piacciono gli uomini di potere".

In particolare, la Dellai fu accostata al premier del Belgio (lo è tutt'oggi), Alexander De Croo, 48 anni, sposato e padre di due figli. "Ehi tesoro. So che sei in Belgio il 24 novembre... Fantastico! Pensi che potremmo fissare un incontro il giorno dopo, lunedì 25?", le scrisse lui.

E così da Giuseppe Brindisi tra una battuta sui film hard e l'altra si torna a parlare di quella vicenda. "Ma che vi siete scritti con il premier belga?", chiede il conduttore. E la Dellai: "Io niente. Lui mi ha scritto". "Tu non hai risposto?". "Sì che ho risposto". Dunque Brindisi la incalza: "Ma puoi dirci cosa?". "Ho detto no, lui mi ha fatto una proposta e lui mi ha detto no", conclude Eveline Dellai senza però entrare nello specifico di quella proposta sicuramente piccantissima.