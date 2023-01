Mannheimer avverte Meloni: "Bollette, stia attenta"

10 gennaio 2023 a

Il caro carburanti ha fatto storcere il naso a molti. E a pagarne le conseguenze non può che essere il premier Giorgia Meloni. Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata di lunedì 9 gennaio su La7, il sociologo la mette in guardia: "Deve stare attenta". I sondaggi, infatti, danno Fratelli d'Italia in leggere calo. Tutta colpa dello stop al taglio delle accise, che ha fatto schizzare il prezzo della benzina. Ma non solo, perché gli italiani devono fare sempre più i conti con le bollette.

Lo stesso Mannheimer, confessa a Myrta Merlino, si è visto arrivare una vera e propria batosta: "Dopo un po', come nei matrimoni, la luna di miele finisce e iniziano le esigenze concrete. La principale preoccupazione degli italiani - conferma - è il caro-vita. Soprattutto le bollette, io ne ho appena ricevuta una pazzesca...". Sono questi, dunque, i temi che preoccupano i cittadini.

I migranti, ad esempio, "interessano, ma non così tanto. Così come la riforma istituzionale" del presidenzialismo. Eppure il presidente del Consiglio su questi problemi non intende passare oltre. Il motivo? "In questo momento è impotente sulle bollette". La Meloni comunque non deve disperarsi: "Dipende tutto da lei - conclude il sondaggista -, la gente ha ancora tanta fiducia" nella premier che gode di un gradimento superiore rispetto di altri leader conservatori "anche in Europa, perché ha dimostrato di essere ragionevole e attenta al cambiamento. Ma adesso deve riuscire a fare qualcosa sulle bollette". Solo così non finirà per perdere il primo posto nelle rilevazioni.