Salvini, il volontario fa dito medio e Selvaggia Lucarelli gode

Matteo Salvini ha postato sui suoi profili social una serie di scatti in cui si mostra in una delle sedi Avis di Milano per donare il sangue, come ormai da tempo è solito fare. In una delle immagini si vede il vice premier che si fa una foto di gruppo con i volontari e tra questi ce n'è uno che gli fa il dito medio. Un gestaccio che ha fatto "godere" Selvaggia Lucarelli che lo ha subito notato e rilanciato su Instagram. Con il commento: "Ti amo".

Ma non tutti hanno "goduto" come la giornalista. Anzi. Qualcuno le ha fatto notare che "se l’avessero fatto alla Lucarelli, apriti cielo… iniziava con il classico show da maschilismo, violenza, non rispetto… lo fanno agli altri e questo va bene…".

In realtà non si sa nemmeno se quel gesto sia stato intenzionale, ma tanto è bastato per scatenare l'ironia del popolo social e la ferocia della Lucarelli.

Già nel 2019, durante un viaggio in aereo, una giovane passeggera seduta accanto a lui ha scattato un selfie mostrando il dito medio.

Salvini allora rispose postando proprio quella foto: "Che bello viaggiare in compagnia di persone educate! Poi magari vanno in piazza a combattere odio, violenza e maleducazione”.