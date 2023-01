Quarta Repubblica, Sallusti asfalta la sinistra: "Peggio dei giustizialisti"

10 gennaio 2023 a

Lo scandalo delle mazzette degli emiri è destinato a regalarci ancora molte sorprese. Già, la sensazione diffusa è che il Qatargate sia appena iniziato. E infatti, la vicenda tiene banco a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 9 gennaio. Puntata in cui, appunto, si affrontano gli ultimi sviluppi dell'intricata vicenda, fonte di sommo imbarazzo per la sinistra italiana.

Tra gli ospiti di Quarta Repubblica, ecco Alessandro Sallusti, direttore di Libero, il quale punta il dito: "Peggio dei giustizialisti ci sono solo i garantisti ad oltranza. Io sono garantista, ma se domani mi trovano in casa 600mila euro e dico di farli sparire vi prego non difendetemi!", tuona il direttore. Il riferimento del diretore è alla montagna di denaro sequestrata alla vice presidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, moglie di Francesco Giorgi.

Dunque, riferendosi sempre alle mazzette trovate in casa di Giorgi e Kaili, Sallusti aggiunge: "Fa effetto sentire che lei sapendo di avere in casa tutti quei soldi non chiama la polizia. Qui c'era qualcuno che stava vendendo l'indipendenza dell'Europa", conclude il direttore. Già, le lunghe mani del Qatar e degli emiri stanno provando ad allungarsi sulle democrazie occidentali.