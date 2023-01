Valentina Fico attacca la Paladino: "Marito di un'amica, vi svelo un segreto"

12 gennaio 2023 a

Giuseppe Conte e Olivia Paladino fanno ormai coppia fissa. Eppure tra il leader del Movimento 5 Stelle e la sua ex, Valentina Fico, il matrimonio non sarebbe finito. O meglio, non sulla carta. A fare le pulci al fu premier è Dagospia, che riporta i messaggi della diretta interessata in una chat su Twitter dal nome "Le bimbe di Valentina Fico": "Vi svelo un segreto mai detto - diceva a giugno scorso -. Non siamo separati legalmente ma ancora per poco spero". In sostanza, "sulla carta siamo ancora sposati, ma non cambia niente".

Proprio nulla, visto che dal 2018 - anno in cui il settimanale Oggi li fotografò per la prima volta insieme - Conte è legato alla figlia dell’attrice Ewa Aulin e del proprietario dell’Hotel Plaza di Roma. Eccetto qualche scatto, della coppia non si sa molto. Conte tempo fa ha ammesso che la loro storia è iniziata grazie ai figli: "I nostri rispettivi figli hanno un’amicizia fortissima, nata tra i banchi di scuola. Quanto a Olivia è una persona speciale, ha il suo lavoro che la impegna e l’appassiona ma riesce sempre a farmi sentire la sua premurosa vicinanza". Ma anche in questo caso la moglie, o ex, ha un'altra versione dei fatti.

"Se ti leggi il libro sulle gatte morte capirai che vincono sempre - spiega sempre la Fico in chat -. Quindi nessuna sorpresa. Io posso dare solo un consiglio: se avete figli non mandate mai i vostri mariti a prenderli a scuola. Specialmente dove ci sono mamme single". E ancora, rispondendo a una donna: "Soprattutto se è marito di un'amica... ma lasciamo perdere. Mi taccio per sempre".

Stando a quanto riportato da Dago, "tra Valentina e Olivia correva un’amicizia che precede il fatal incontro scolastico di Olly con l’avvocato gagà dello studio Alpa. Roma impicciona mormora che il rapporto di familiarità tra le due donne è di vecchia data e sottolineano l’affettuosa vicinanza di Valentina durante un periodo molto complicato della vita di Olivia. Tanta compassionevole affettuosità ripagata con la sottrazione del marito...". Insomma, una storia diversa.