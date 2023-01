Furio Colombo scatena l'inferno in tv: "Meloni torturatrice di migranti"

13 gennaio 2023 a

"La Meloni ha preso una curva malissimo ed è uscita di strada, ci aveva abituati a vederla molto attenta e precisa": Furio Colombo, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, torna a criticare il premier, dicendo che "la leader non solo sbaglia, ma tenta di attribuire la responsabilità di quello che ha fatto a tante altre situazioni. Niente di bello né nobile né promettente in questo esordio". A quel punto la conduttrice, riferendosi alle ultime decisioni del governo sul caro benzina, gli ha chiesto: "Mi è parso che questo piccolo inciampo abbia già complicato molto le cose all'interno della maggioranza. Ma se si litiga tanto su una cosa così sarà difficile la navigazione di questo governo con due partiti come Lega e Forza Italia che hanno sensibilità diverse su alcune cose rispetto alla Meloni...".

"Abbiamo poche notizie di questo governo e delle persone che stanno intorno alla Meloni, per questo non possiamo lanciarci in previsioni", ha replicato il giornalista. Che poi si è lanciato in una dura accusa contro la Meloni: "Si direbbe che è modesto l'entourage del premier e che non dà quei segni di vitalità e innovazione e tenuta che ci si aspettava persino da chi non la ama perché non ama alcune delle sue idee che sono intollerabili come quella di torturare gli immigrati". Sconvolta, la Merlino è intervenuta subito dicendo: "Torturare? Vabbè metaforicamente...".

Ma Colombo ha tenuto il punto: "Quattro giorni in mare in tempesta per persone che vengono da un salvataggio in mare è una tortura. Medici senza frontiere ha detto che alcuni, specialmente i più giovani, si sono sentiti male al punto da doverli portare via con l'ambulanza". A replicare è stato Maurizio Gasparri, ospite della trasmissione: "Abbiamo opinioni diverse ma non è una tortura. Non voglio litigare, però dire che la Meloni è una torturatrice è grave e sbagliato".