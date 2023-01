Dritto e rovescio, Briatore: "Offro 7mila euro al mese, ma..."

20 gennaio 2023 a

"Abbiamo problemi in due Paesi, l'Inghilterra e l'Italia": Flavio Briatore, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha parlato delle sue attività. E, scendendo nel dettaglio, ha spiegato: "In Inghilterra abbiamo problemi per via della Brexit, ci vogliono degli special voucher, però la situazione sta migliorando. In Italia noi paghiamo bene e più degli altri". Anche in quest'ultimo caso, però, ci sarebbero delle difficoltà.

"A Milano per la posizione di manager con uno stipendio sui 6-7mila euro al mese avremo intervistato 20 persone ma non trovi nessuno - ha raccontato l'imprenditore -. Il problema non è solo il reddito di cittadinanza. La prima cosa che ti chiedono sono i giorni di ferie. La gente vuole lavorare di meno, è cambiata la cultura dei giovani, vogliono avere più tempo libero. Non gliene frega molto dei soldi, io non so come possano vivere perché l'affitto lo devono pagare, hanno delle spese...".

Infine un commento anche sulla possibilità che vengano messe delle etichette sul vino, del tipo "nuoce alla salute", così come sui pacchetti di sigarette: "Il vino paragonato alle sigarette è una follia. L'Irlanda lo fa perché ha grandi problemi di abuso d'alcol per i giovani, ma la cosa drammatica è che l'Europa sta pensando di adottare questa misura in tutti i paesi europei. Una follia soprattutto per l'Italia, che è uno dei primi produttori di vini".