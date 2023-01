Fedez ride della Orlandi? La replica del fratello: "Dai..."

25 gennaio 2023 a

Fedez ha scatenato la polemica. Non è passata inosservata la risata del rapper commentando la scomparsa di Emanuela Orlandi. E se molti sui social si sono scagliati contro il suo Muschio Selvaggio, lo stesso non si può dire del fratello di Emanuela. Pietro Orlandi, spiazzando tutti, ha perdonato il marito di Chiara Ferragni.

"Sono felice che in una trasmissione così seguita abbia trovato spazio la questione di mia sorella, è importante che al di là della risata se ne sia parlato, e per questo lo ringrazio. Però non posso negare che mi è dispiaciuto sentir ridere alla frase ‘la stanno ancora cercando’, visto che sono quarant’anni che sto facendo questo. Dai, lo perdoniamo", è stata la sua replica. Orlandi ha dunque dimostrato grande intelligenza, così come notato da diversi utenti Twitter.

Fedez è scivolato in quello che lui stesso ha definito "black humor". Avendo ospite del suo podcast Gianluigi Nuzzi, lui e l'amico Luis Sal hanno trattato il caso Orlandi. Ma l'esordio è stato dei peggiori. Alla domanda di Sal: "Che cos'è successo?", il rapper ha replicato: "Beh, innanzi tutto possiamo dire che non l’hanno mai trovata!". Una frase pronunciata ridendo a crepapelle. E ancora, il cantante è addirittura arrivato a dire: "Faceva troppo ridere, scusami".