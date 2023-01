Fedez-choc su Emanuela Orlandi: "Mai trovata", e ride a crepapelle

24 gennaio 2023 a

Questa volta è troppo anche per Fedez. I fan non perdonano il rapper che, a Muschio Selvaggio, ha riso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Ospitando Gianluigi Nuzzi nella puntata del podcast, lui e l'amico Luis Sal anticipano l'argomento: la riapertura delle indagini sulla giovane sparita dal Vaticano. "Che cos'è successo?", chiede Sal al giornalista. Ma Nuzzi non fa in tempo a replicare che il marito di Chiara Ferragni lo interrompe: "Beh, innanzi tutto possiamo dire che non l’hanno mai trovata!". Una frase che il rapper pronuncia ridendo a crepapelle.

E non è da meno l'amico: "Beh, questo è un dato di fatto". Il tutto però mentre Nuzzi sembra alquanto infastidito: "Beh, questo è black humour che è sideralmente antitetico rispetto ad un giornalista". "Devi mantenere una poker face in questo momento", rincara la dose Sal mentre Fedez continua a ridere e Nuzzi li interrompe: "No". "Faceva troppo ridere, scusami", si "giustifica" il cantante senza alcun tipo di pudore.

Inutile dire che i social si sono scatenati: "Fedez a Muschio sghignazza fino all’asma sul fatto che non hanno mai trovato Emanuela Orlandi (Tutto vero)", scrive un utente al quale fanno eco altri: "Non sono bastati i supermercati, gli aperitivi sul ghiacciaio, i pandori per farvi aprire gli occhi sui ferragnez e non basterà neanche il 'black humor' sulla Orlandi. L'Italia è un paese di pecoroni dove basta un niente per ergere a maestri di vita questi ignoranti".