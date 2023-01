Fedez occupa la Rai: "Ogni sera, dopo il Tg2"

21 gennaio 2023 a

Monopolio dei Ferragnez. In vista del Festival di Sanremo, dove Chiara Ferragni sarà co-conduttrice, la Rai trova un posto anche a Fedez. Il rapper, stando a quanto anticipato da Dagospia, oltre a esibirsi sulla nave Costa ancorata al largo di Sanremo, avrà uno spazio tutto suo su Rai 2 nei giorni del Festival. Più nel dettaglio, Fedez porterà il suo podcast "Muschio Selvaggio" in onda 10 minuti ogni giorno dopo il Tg2 e prima dell'inizio del Festival di Sanremo.

E così la coppia ha deciso per stare vicino alla Città dei fiori. L'influencer e il marito hanno optato per una villa sulle colline. Con loro, oltre ai figli, si trasferiranno le sorelle dell'imprenditrice digitale, i make up artist, gli amici. In ogni caso l'indiscrezione sulla presenza di Fedez su Rai 2 sarebbe confermata dalle anticipazioni del diretto interessato sulle sue storie di Instagram.

Sembrano dunque lontani i litigi tra Fedez e la Rai dopo il concertone del Primo Maggio, quando il cantante attaccò Viale Mazzini parlando di "censura". La replica? Una querela poi ritirata. "La Rai ha conferito mandato ai propri legali di procedere in sede penale nei confronti di Fedez", aveva annunciato Massimiliano Capitanio, deputato del Carroccio e capogruppo in Vigilanza Rai.