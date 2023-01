Fedez-Ferragni accasati in Rai al tempo del centrodestra: polemiche, addio

Daniele Priori 23 gennaio 2023 a

a

a

Ferragnez di lotta e di governo. Da influencer del web a prezzemolini sanremesi il passo è breve per la coppia più glam e ricca del momento. Non sarà certo un Amadeus qualsiasi a separare ciò che dio (denaro) ha unito. Così, se la moglie imperatrice degli influencer, Chiara Ferragni, è stata già da tempo annunciata come co-conduttrice-regina della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023, martedì 7 e sabato 11 febbraio, non poteva ovviamente mancare alla corte Rai di Sanremo anche il marito con un proprio contenuto originale, il podcast Muschio Selvaggio, traslocato sulla tv pubblica, quasi a fare da red carpet del Festival nella fascia preserale di Rai2. Roba da ricchi. Roba da Ferragnez. Fedez, d’altra parte, è ormai camaleontico al punto dall’esser riuscito, un mese fa, a far sparire persino i tatuaggi dal proprio corpo nella “magica” esibizione a dorso nudo andata in scena durante la finale di X Factor.



Ma quella era Sky. Sanremo invece è Sanremo, come si dice. E soprattutto va in onda sulla tv pubblica. Laddove persino ai Ferragnez tocca darsi il contegno sufficiente a renderli maître à penser. Pronti a salire in cattedra, senza farsi particolari problemi, anche nella Rai dell’anno primo del Governo di Giorgia Meloni e della temutissima destra. Così Federico Lucia, in arte Fedez, rendendo felice persino il Papa, terrà pure la famiglia unita nella settimana del Festival. Traslocando armi, bagaglio e... lavoro a Sanremo. Ieri l’annuncio su Twitter: «E se vi dicessi che Muschio selvaggio si trasferirà a Sanremo?» cinguettava infatti Fedez, accompagnando la soffiata/anticipazione con l’emoticon della bocca cucita. Non tanto da non essere anticipato da Dagospia che, a quanto pare, ha sbagliato solo la fascia oraria.