Fedez su Emanuela Orlandi: "Forse fa la pilota", altra battutaccia

Continua a sollevare polemiche il comportamento di Fedez mentre parlava con Gianluigi Nuzzi della scomparsa di Emanuela Orlandi. Oltre alla risata che ha messo in imbarazzo l’ospite del podcast Muschio Selvaggio, il rapper ha anche fatto una battuta che è risultata a dir poco spiacevole: sarebbe servita maggior sensibilità, dato che si parla di un caso molto delicato, ovvero della scomparsa di una 15enne che dopo 40 anni è ancora avvolta nel mistero.

Nuzzi stava spiegando che Papa Francesco ha detto a Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che la sorella è in cielo: “È una frase che fa pensare che evidentemente sia mancata”. “O che faccia la pilota”, ha ironizzato Fedez senza riuscire a trattenersi. Già la risata per Emanuela mai più ritrovata aveva messo a disagio Nuzzi: “Questo è black humor, sideralmente antitetico rispetto a quello che deve fare un giornalista”. “Scusa mi faceva troppo ridere, ma non fa ridere”, aveva replicato il rapper.

Dopo che il caso è montato e gran parte dell’opinione pubblica si è indignata, Fedez ha telefonato a Pietro Orlandi per porgere le sue scuse e per assicurargli che non voleva essere irrispettoso nei confronti della famiglia di Emanuela. “Ho apprezzato il fatto che mi abbia chiamato - ha dichiarato il fratello della 15enne scomparsa - perché poteva anche non farlo, in effetti in quel momento io c'ero rimasto male”.