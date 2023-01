Rai 2, morto storico ex direttore: "Si è sentito male dopo un'operazione"

29 gennaio 2023 a

Ludovico Di Meo, storico ex direttore di Rai 2, è morto questa mattina all'età 63 anni, a Roma. A darne notizia la tv dello stato di San Marino, dove era direttore generale dal 2021. "Nei giorni scorsi, Di Meo era stato sottoposto a un’operazione alle coronarie. Dimesso dall’ospedale e tornato a casa, il direttore della nostra emittente si è sentito nuovamente male, probabilmente per cause legate all’intervento. Inutili i soccorsi del personale sanitario", ha fatto sapere l'emittente sanmarinese.

Il giornalista e autore televisivo era nato a Roma nel 1959. Lascia la moglie Paola e due figlie, Federica e Flaminia. Di Meo iniziò la sua lunga carriera in Rai nel 1985, quando entrò a far parte della squadra di Rai 1 come redattore del programma Italia Sera. Nell’86 passò poi a Unomattina, quindi si unì alla redazione del Tg1 del mattino.

Dal 2009 al 2019 è stato vice direttore di Rai 1, dove ha assunto la responsabilità di molte produzioni, tra cui il Festival di Sanremo, L’Arena, Porta a Porta. Nel 2020 è stato nominato direttore di Rai 2. A settembre 2021 fu poi indicato dal CdA della Rai come nuovo Direttore Generale di San Marino RTV da dicembre 2021.