Gianni Agnelli, "come giudico una persona": la sua lezione di vita

"Una persona è quello che fa". Nel ventennale della morte di Gianni Agnelli, spopolano sui social le "massime di vita" dell'Avvocato, l'uomo che per 50 anni ha esportato nel mondo un brand vincente. Non solo quello della Fiat, ma quello del Made in Italy e quello dell'italianità in senso lato, intesa come saper vivere, un mix irripetibile di lusso, cultura, buon gusto, coraggio e visione.

"Giudico una persona da quello che ha fatto e da quello che fa - spiega Agnelli in un video condiviso dalla pagina Instagram Bepositiveitalia. "Poi si deve verificare il potenziale di quello che può fare in futuro. Sul potenziale di quello che può fare in futuro c'è evidentemente una certa percentuale di intuizione. Prevale l'elemento razionale, ma ci sono dei momenti in cui l'intuizione gioca la sua parte". Una lezione che spesso oggi sembra essere stata dimenticata.