Senaldi contro Serracchiani: "Pd in difficoltà, si attacca a tutto"

"Siccome il Pd è in evidente difficoltà, si attacca a tutte le cose che possono dargli visibilità": Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così la bagarre alla Camera con protagonisti Giovanni Donzelli di FdI e la dem Debora Serracchiani. Il primo, infatti, ha detto: "Cospito ha incontrato mafiosi e il 12 gennaio 2023, mentre parlava coi mafiosi ha incontrato anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Allora voglio sapere, questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia?". Parole che la Serracchiani ha giudicato gravissime.

"Questa frase, che Donzelli si sarebbe potuto risparmiare - ha commentato il condirettore di Libero - rimette in gioco il Pd per la giornata di oggi, domani e probabilmente dopodomani. Giustamente la Serracchiani gioca tutte le sue carte partendo in contropiede su quella che è stata una frase che si poteva assolutamente dire diversamente. Dopodiché è chiaro che l'unità, che la Serracchiani giustamente invoca contro la mafia, vale per tutti".

A quel punto Senaldi ha ricordato un episodio: "Uno dei quattro che è andato a visitare Cospito ha detto: 'non dobbiamo fare di Cospito un martire'. Io mi auguro che Cospito resti in vita, però se non dovesse salvarsi non sarebbe un martire, almeno per me. Al massimo martire per gli anarchici e i terroristi".