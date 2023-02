Sanremo 2023, Benigni all'Ariston: "Di cosa parlerà"

07 febbraio 2023 a

a

a

Non mancano sorprese a Sanremo. Nella 73esima edizione del festival musicale, ci sarà anche Roberto Benigni. L'annuncio arriva direttamente da Amadeus, conduttore e direttore artistico in occasione della prima serata, quella di martedì 7 febbraio. "L'occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e non c'era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni", spiega per poi aggiungere: "Riabbracciarlo in un momento che per me ha un valore etico e civile".

"Siamo in diretta?". Sanremo, paura in tv: accade l'impensabile

Per l'attore non è la prima volta che salirà sul palco dell'Ariston. "Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio", diceva anni fa il comico alludendo al suo ultimo successo da attore. "È una favola, è la festa degli italiani più bella". Solo nel 2020 Benigni è finito al centro della polemica. Il motivo? Il presunto cachet. All'epoca si parlava di 300.000 euro. Cifra che scatenò il senatore Maurizio Gasparri: "Che orrore i soliti comunisti con Rolex (a casse). Sperpero ignobile"e poi il Codacons che ha chiesto spiegazioni alla Rai sui cachet.

"Mentre Giovanna dormiva, una telefonata....": Amadeus confessa tutto





"Sui compensi di conduttori e ospiti del prossimo Festival di Sanremo la Rai deve dare spiegazioni ai cittadini, rendendo pubblici i contratti firmati con gli artisti - affermava in una nota - Le cifre che circolano nelle ultime ore appaiono decisamente esagerate". E chissà che anche quest'anno non assisteremo a polemiche simili.