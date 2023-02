PiazzaPulita, Sallusti: "Mafia e Pd, strana coincidenza". E Cuperlo sbrocca

10 febbraio 2023 a

a

a

Nervi tesissimi, quelli di Gianni Cuperlo, a PiazzaPulita. Siamo nello studio del programma di Corrado Formigli, la puntata è quella di giovedì 9 febbraio, si parla ancora della vicenda che ha coinvolto Giovanni Donzelli ed Andrea Delmastro, la furibonda polemica col Pd in seguito alla visita di una delegazione, Debora Serracchiani compresa, all'anarchico Alfredo Cospito, in cella in regime di 41-Bis.

Ospite in collegamento ecco anche Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, che premette rivolgendosi a Cuperlo: "Io credo che il Pd non possa fare la verginella sul manganello mediatico, ricordate le parole della sinistra su Silvio Berlusconi mafioso? Ma detto questo c'è un dato di fatto: Donzelli e Delmastro sono sotto scorta perché minacciati di morte dalla mafia e/o dal terrorismo anarchico, che poi in questo momento sono alleati. E il Pd chiede le dimissioni di questi due signori. La mafia vuole la morte fisica di questi due signori, il Pd la morte politica. Noto una strana coincidenza di obiettivi. Stiamo guardano il dito e non la luna. Dei deputati del Pd si sono prestati a tenere botta a dei mafiosi che chiedevano l'annullamento del 41-Bis", sottolinea il direttore.

"Qual è la vera disuguaglianza". Sallusti zittisce il grillino | Video

Parole che pungono nel vivo il candidato alla segreteria Gianni Cuperlo, il quale schizza: "Non può dire una cosa del genere. Tenere botta che cosa? Lei dice che gli elementi Pd sono collusi e fiancheggiatori della protesta di un criminale al 41-Bis?". E Sallusti rincara: "Se lei ritiene normale che dei deputati Pd vadano legittimamente in carcere per accertarsi della situazione sanitaria, ed è legittimo e importante, e questo al 41-Bis però gli dice prima di me parlate coi mafiosi, e loro lo fanno...". "Quando si entra in un carcere si parla con tutti i detenuti che si incontrano", afferma il piddino. Ma il direttore gli ricorda come "loro non erano andati in carcere per parlare coi mafiosi...". Il clima si scalda e così Formigli interviene per cercare di riportare la calma.

PiazzaPulita, Sallusti contro Cuperlo: il video