L'aria che tira, Friedman insulta Berlusconi: "Orrore, pena, imbarazzo"

"Silvio Berlusconi è un uomo che si ripete, le stesse barzellette e le stesse cose, non si nasconde": Alan Friedman, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così le recenti dichiarazioni del leader di Forza Italia sulla guerra in Ucraina. E non ha risparmiato toni duri e critiche pesanti. In particolare, ha detto: "Nel 2015, quando ero ad Arcore a intervistarlo per la sua biografia, Berlusconi mi diceva che Putin aveva ragione in Crimea, che era andato in vacanza con lui, assaggiando vini che costavano 100mila euro a bottiglia".

L'intervento di Alan Friedman a L'Aria che tira

Il giornalista, poi, ha sottolineato anche che "Silvio è stato sempre un amico di Putin e questo non è un segreto". Poi è passato a parole più forti: "Che adesso dica che l'Ucraina deve arrendersi è un orrore, provo pena e imbarazzo per Tajani". E ancora: "Povero Tajani, ministro degli Esteri, vicepresidente del Consiglio, che deve prendere le distanze facendo del suo meglio". A questo punto, però, la Merlino lo ha fermato dicendo che Tajani in realtà è stato molto chiaro sull'argomento. Friedman, allora, ha replicato dicendo che per il braccio destro del Cav la vita ad Arcore non deve essere per nulla facile.