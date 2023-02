Stasera Italia, Rampini sui palloni cinesi: "Ve lo posso confermare"

14 febbraio 2023 a

Diversi oggetti volanti non identificati stanno facendo parecchio discutere negli Stati Uniti ma non solo. Ne ha parlato anche Federico Rampini in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4. "Posso confermarvi che l'abbattimento di questi quattro oggetti volanti nel corso degli ultimi dieci giorni non significa che è in corso un'invasione né degli extraterrestri né dei cinesi o magari dei russi sullo spazio aereo americano", ha spiegato l'editorialista del Corriere della Sera.

"Quello che è successo - ha continuato Rampini, in collegamento con il talk - è che il primo pallone spia cinese, quello che è stato abbattuto sull'Atlantico, ha suscitato un tale putiferio, con l'opposizione repubblicana che ha accusato Joe Biden di aver lasciato che questo pallone sorvolasse l'intero territorio continentale degli Stati Uniti raccogliendo informazioni prima di abbatterlo, che è diventato una questione molto scottante sul piano interno". Secondo l'esperto, insomma, se ne sarebbe parlato tanto non per il rischio di un conflitto con una potenza straniera ma solo per via del caos che questa situazione ha scatenato tra i due schieramenti politici americani, dem e repubblicani, con i secondi che hanno accusato i primi di non aver gestito al meglio questa particolare circostanza.