Paola Turci si schiera con Elly Schlein: "Accollati questo peso morto"

Domenica prossima, il Pd avrà un nuovo segretario: si celebrano le primarie-lumaca, a distanza di cinque mesi dal tracollo subito da Enrico Letta e i suoi alle elezioni politiche dello scorso settembre. Già chiuso il voto dei circoli, resta da celebrare quello aperto, ai gazebo, dove chiunque potrà esprimere la propria preferenza versando un obolo pari a due euro.

Quattro i candidati, ma la reale contesa è a due: tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, gli altri sono Paola De Micheli e Gianni Cuperlo. Rumors, sondaggi e primi risultati dai circoli danno in vantaggio il governatore dell'Emilia Romagna, ma il vantaggio della Schlein, sua vice, non sarebbe incolmabile. Insomma, staremo a vedere.

E così, col passare dei giorni, non solo la "nomenklatura" piddina, ma anche vip, artisti e personaggi più o meno famosi si schierano. Una tra le ultime a farlo è stata Paola Turci, la cantante e moglie di Francesca Pascale, che ha indicato senza indugi Elly Schlein. Insomma, voterà per lei.

L'endorsement della moglie della Pascale viaggia su Instagram, laddove l'artista, 58 anni, ha scritto riferendosi alla Schlein: "Io ti sostengo. Perché ti conosco, ti stimo e ho fiducia in te". E ancora: "Sei giovane ma hai le spalle già forti per accollarti questo peso (morto)", che sarebbe il Pd. "Il 26 febbraio - riprende Paola Turci -, Elly Schlein deve diventare la nuova segretaria". Dunque la cantante ha condiviso un video del profilo della candidata alla segreteria del Pd.

Toni, quelli della Turci, simili a quelli di Elly Schlein, che parimenti - sabato a In Onda su La7 - ha parlato della "morte" del Pd. Nel dettaglio, ha affermato: "Il Pd o cambia o muore. Io non ho nulla da perdere, per questo vincerò le primarie". Come le ha fatto notare Concita De Gregorio, di fatto Elly Schlein ha sostenuto che con Bonaccini leader, lo stesso Bonaccini di cui è vice, il Pd morirebbe.