Non è l'Arena, Cav assolto? Paniz-show: "Adesso tutti muti!"

"Le sentenze vanno rispettate, sono sentenze che hanno assolto perché i fatti non sussistono": Maurizio Paniz, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha commentato l'esito del processo Ruby ter, che ha portato all'assoluzione di tutti gli imputati, compreso Silvio Berlusconi. "Questo chiude la bocca a tutte le illazioni, a tutte le interpretazioni, a tutte le fantasticherie... - ha continuato l'avvocato -. Resta un dato di fatto assolutamente oggettivo: Berlusconi è stato rovinato nella propria immagine in Italia e nel mondo".

Paniz, poi, ha spiegato che "il presidente del Consiglio avrebbe potuto avere un atteggiamento un po' più prudente e attento, meno idoneo a suscitare qualche reazione. Su questo non c'è ombra di dubbio". Anche se poi ha aggiunto: "Resta comunque l'amarezza di una persona che per anni ha dovuto soffrire per arrivare all'assoluzione". Il Cav era sotto accusa per corruzione in atti giudiziari. Per il leader di Forza Italia si è chiuso così un capitolo durato ben sei anni. La Procura aveva chiesto per lui 6 anni di reclusione e oltre 10 milioni di euro di confisca. "Sono stato finalmente assolto dopo più di undici anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili, perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da Magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte", ha commentato Berlusconi sui social dopo la sentenza.