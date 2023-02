Otto e mezzo, Travaglio contro Valditara: "Mondo alla rovescia"

23 febbraio 2023 a

Il caso Valditara è stato al centro del dibattito a Otto e mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7. Tra gli ospiti Marco Travaglio, che non ha risparmiato critiche al ministro dell'Istruzione del governo Meloni. Contro di lui si è scatenata la bufera nelle ultime ore, dopo che il ministro ha considerato fuori luogo la lettera di una preside di un liceo di Firenze, intervenuta in merito al pestaggio di sabato scorso di alcuni ragazzi. "Viviamo in un mondo alla rovescia", ha commentato il direttore del Fatto Quotidiano, che ha puntato il dito contro il ministro.

"Aspettavamo da giorni che Meloni o almeno Valditara condannassero l'aggressione squadristica da parte di questi giovani di estrema destra e invece dopo giorni di silenzio Valditara rompe questo silenzio per condannare e minacciare di ispezioni la preside, che invece ha scritto una lettera perfetta - ha continuato Travaglio -. Il governo ha messo lo stop alla persona sbagliata, cioè la preside". Infine una frecciata contro tutti i membri del governo: "Questi quando giurano sulla Costituzione dovrebbero leggerla".

Tra l'altro proprio Valditara è stato preso di mira nei giorni scorsi. Un esponente di un collettivo torinese, in un post sui suoi social, ora rimosso, ha scritto: "Ho sognato questa notte le barricate in via Bologna. E la Digos qua non entra più, Valditara a testa in giù". Una minaccia esplicita, insomma.