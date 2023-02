Ilary Blasi, tam-tam impazzito: "Cosa dirà a Silvia Toffanin"

25 febbraio 2023 a

Ilary Blasi non ha mai rilasciato una dichiarazione sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti: dalla sua bocca, pubblicamente, non è uscito alcunché. Romperà il silenzio a breve, durante Verissimo, nel salotto dell’amica Silvia Toffanin. A rivelare che Blasi abbia deciso di concedere la prima intervista televisiva dopo la separazione è stato Dagospia, che fa sapere che la presentatrice capitolina, nelle prossime settimane, sarà accolta in studio dalla Toffanin, con la quale condivide un’amicizia di vecchia data, da quando cioè erano entrambe all’inizio della loro carriera, vale a dire quando facevano le Letterine di Passaparola. Ebbene la Blasi pare proprio che sbarcherà a Verissimo, una tappa quasi obbligata per lanciare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che la vedrà protagonista a breve, non appena il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti (aprile non è lontano), ma l'occasione sarà quella giusta anche per dire altro.

Naturalmente l’ospitata sarà appunto organizzata con il fine promozionale del reality show dei naufraghi si legge su GossipTv, ma sarà inevitabile che Ilary parlerà per la prima volta a livello pubblico anche di Totti e della sua nuova vita. Probabile che non si sbilancerà un granché (anche perché ci sono in ballo questioni giudiziarie), ma che comunque non lesinerà qualche frecciatina all’ex, rimanendo fedele alla schiettezza romana che la contraddistingue.